SHOT: в Россельхознадзоре объяснили, как будет работать ГОСТ на шаурму

Россельхознадзор объяснил, как будет работать ГОСТ на шаурму, но предупредил, что одних стандартов недостаточно. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал «SHOT Проверка».

Врач-инфекционист Александр Дмитриев рассказал, что при отравлении шаурмой основным источником заражения становятся мясные продукты, в том числе курица. Журналисты проверили несколько точек общепита и установили, что там нарушаются санитарные нормы. Кроме того, они побывали в нелегальном цеху, где испорченное мясо обрабатывают химией и специями для дальнейшей перепродажи и выяснили, что на сбыте списанного мяса в общепит по бросовым ценам строится целый пласт подпольного бизнеса.

Замначальника отдела ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям Ярослава Аникеева объяснила, что бизнес должен подтверждать происхождение мяса ветеринарными сопроводительными документами. По ее словам, новый ГОСТ на шаурму не поможет автоматически выявлять нарушителей.

«Система работает не как лакмусовая бумажка, которая выявит, что этот человек не оформил документы. Мы о том, что он не оформил документы, узнаем по подобным материалам. Потому что в систему данные вносят люди. К таким точкам должны подключаться органы, в том числе прокуратура», — сообщила Аникеева.

Ранее врач назвал продукты, которые чаще всего вызывают отравление на пикнике.