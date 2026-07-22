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Общество

Россиянам назвали продукты, которые опасно покупать на рынке летом

Роскачество: на рынке не следует покупать уже нарезанные арбузы и дыни
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Летом покупка продуктов на рынках и уличных торговых точках требует особенно осторожного подхода, поскольку не все товары, продающиеся в этих местах, безопасны для здоровья. Об этом в беседе с Life.ru предупредила пресс-служба Роскачества.

Эксперты напомнили, что крайне внимательно на рынке следует выбирать скоропортящуюся пищу, такую как мясо, рыба и молочная продукция.

«Если они находятся на прилавке под открытым солнцем, даже при наличии льда. Такие условия хранения значительно повышают риск размножения бактерий, и употребление такого товара может проблемам со здоровьем», — предупредили в пресс-службе.

Специалисты призвали с особой осторожностью выбирать мясо и птицу. Поверхность этих продуктов не должна быть блестящий и липкой. Наличие кисловатого запаха и темных пятен говорит о том, что начался процесс гниения.

В Роскачестве также подчеркнули, что любые молочные продукты следует брать исключительно из специальных охлажденных витрин. При этом важно учитывать чистоту упаковки и отсутствие расслоения.

Кроме того, на рынке не стоит покупать уже разрезанные арбузы, дыни и тыкву, даже если они завернуты в пищевую пленку. На жаре на открытой мякоти крайне быстро размножаются различные бактерии. Также важно помнить о необходимости тщательно мыть все фрукты, ягоды и зелень под проточной водой перед употреблением. При этом зелень нужно также замачивать в слегка соленой воде, оставив там на 10-15 минут.

Кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им.Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов до этого предупреждал, что в летний сезон продукты питания портятся значительно быстрее, чем обычно, особенно если в них содержится большое количество белка и влаги. Эксперт призвал воздержаться от заказа таких продуктов с помощью доставки.

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