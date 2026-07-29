В Роттердаме у центрального вокзала задержали вооруженного мужчину. Об этом пишет портал Hart van Nederland.

Согласно информации журналистов, примерно в 11:00 по местному времени (12:00 мск) полиция получила сообщение о неизвестном с огнестрельным оружием. Мужчина ходил возле здания вокзала. По словам очевидцев, он также произвел несколько выстрелов. Правоохранители оперативно задержали подозреваемого.

Им оказался 26-летний житель пригорода Риддеркерк, пишет портал.

По предварительным данным, полиция открыла расследование и при задержании изъяла у мужчины оружие. Данных о пострадавших в настоящий момент нет.

23 июля в баварском Регенсбурге неизвестный с ножом взял людей в заложники в банке. Изначально сообщалось, что один человек ранен. Позже стало известно, что пострадавшего госпитализировали с тяжелыми ранениями, однако спасти его медикам не удалось.

Ранее мужчина взял в заложники женщину в берлинском супермаркете.