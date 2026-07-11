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Общество

Мужчина взял в заложники женщину в берлинском супермаркете

Der Spiegel: на юге Берлина мужчина захватил в заложники женщину в супермаркете
Peter Kneffel/Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

На юге Берлина мужчина удерживает женщину в заложниках в супермаркете. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на местную полицию.

Журналисты уточняют, что мужчина удерживает женщину с вечера пятницы, 10 июля. Супермаркет расположен в районе Мариенфельде на улице Хильдбургхаузерштрассе. В берлинской полиции заявили, что операция по вызволению заложницы продолжается до сих пор: правоохранители постоянно связываются с мужчиной и ведут переговоры по ее освобождению. Мотив нападения пока не известен.

Der Spiegel пишет, что территория вокруг супермаркета оцеплена, на место прибыл спецназ, многочисленные полицейские машины, машины скорой помощи и пожарные.

В начале мая в немецком городе Зинциг в отделении банка Volksbank захватил заложников. Утром к учреждению прибыл инкассаторский автомобиль: один из его сотрудников вышел, чтобы зайти в здание. В этот момент неизвестный перехватил водителя и начал ему угрожать. В результате водитель инкассаторской машины оказался в заложниках внутри здания банка.

Ранее грабители взяли в заложники людей при попытке ограбления банка в итальянском Неаполе.

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