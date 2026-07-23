В Баварии мужчина захватил заложников в банке

В баварском Регенсбурге неизвестный захватил заложников в банке. Есть пострадавший, сообщил телеканал BR24 со ссылкой на полицию.

«В результате захвата заложников в отделении банка на западе Регенсбурга (федеральная земля Бавария) один человек получил серьезные ранения. Предположительно, нападавший — мужчина, вооруженный ножом», — говорится в публикации.

Мотивы подозреваемого остаются неясными, пишет BR24. Полиция пока не вышла на связь с предполагаемым преступником и не получала никаких требований. Уточняется, что сообщников у него не было.

Первоначальное сообщение поступило в правоохранительные органы около 14:50 по местному времени. По последним данным, преступник все еще находится в здании банка. Предположительно, там еще могут быть другие люди.

Силовики полностью оцепили территорию. Населению настоятельно рекомендуют избегать района вокруг здания, где все произошло.

Позже стало известно, что пострадавшего госпитализировали с тяжелыми ранениями, однако спасти его медикам не удалось.

Ранее мужчина взял в заложники женщину в берлинском супермаркете.