Из ОАЭ за аферы экстрадируют популярную блогершу

Из Объединенных Арабских Эмиратов за мошенничество экстрадируют популярную блогершу Лусик Карапетян. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Генпрокуратуры России.

По версии следствия, с декабря 2020 года по апрель 2021-го в составе организованной преступной группы Карапетян похитила 85 тысяч рублей у граждан. Для своих махинаций она использовала социальные сети, где размещала фото и видео с «высоким уровнем финансового благополучия», а также публиковала рекламу услуг по инвестированию с обещанием высокой доходности.

В отношении блогерши возбуждено уголовное дело о мошенничестве, уточнили в Генпрокуратуре РФ. Отмечается, что Карапетян скрывалась от правоохранительных органов, была заочно арестована и объявлена в международный розыск.

На соцсети Лусика Карапетян на разных платформах подписаны около 2,2 млн человек.

До этого адвокат Елена Пономарева высказалась об экстрадиции объявленного в международный розыск основателя Telegram Павла Дурова. По ее словам, этот вопрос будет решаться непосредственно в той стране, где он находится. Однако сегодня есть ряд стран, где предприниматель может «спрятаться» от российского правосудия. В их числе некоторые страны Европы, отметила адвокат.

Ранее в Таиланде задержали российского бизнесмена.