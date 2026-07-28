В Таиланде задержали российского бизнесмена

В Таиланде задержали бизнесмена из Приморья Виктора Алексеенкова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Задержан. Данных, когда будет экстрадиция в Россию, пока нет», — говорится в сообщении.

По данным газеты Thai Post, бизнесмен находится под стражей на Пхукете. Отмечается, что подозреваемый превысил разрешенный срок пребывания в стране и являлся лицом, в отношении которого уголовный суд выдал ордер на арест с целью экстрадиции в Россию.

Виктор Алексеенков — известный в Приморье бизнесмен. Он занимает пост президента Федерации самбо Приморского края. В июле 2002 года на бизнесмена было совершено покушение — когда он выходил из офиса в центре Владивостока, сработало заложенное неподалеку взрывное устройство.

До этого супружескую пару из России — 32-летнего Игоря и 35-летнюю Викториюю — задержали в Стамбуле за чтение Библии в Большой мечети Айя-София (собор Святой Софии) и поместили в изолятор для иностранцев. Их депортировали на родину 17 июля.

Ранее туриста задержали из-за фото самолетов, сделанных в аэропорту Крита.