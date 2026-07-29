«Есть страны, где можно спрятаться»: адвокат рассказал о проблемах экстрадиции Дурова

Вопрос об экстрадиции объявленного в международный розыск основателя Telegram Павла Дурова будет решаться непосредственно в той стране, где он находится. На сегодняшний день есть ряд стран, где можно «спрятаться» от международного розыска и «в пальмах потеряться». Об этом «Газете.Ru» заявила адвокат Елена Пономарева.

«Если гражданина объявили в международный розыск, значит, в отношении него избрана мера пресечения заключение под стражу. Соответственно, сначала объявляют в федеральный розыск и в дальнейшем объявляют в международный розыск — в Интерпол. Организация эта, Интерпол, к ней присоединились многие страны и те страны, которые являются участниками данной конвенции, обязаны обеспечить меры к задержанию данного лица и, соответственно, его экстрадировать на территорию страны, где он объявлен в международный розыск», — отметила она.

Пономарева напомнила, что не все страны сейчас «выдают» лиц, объявленных в международный розыск, на родину.

«Англия не выдает по определенным политическим соображениям, Польша не выдает и многие другие страны — так называемая «коалиция желающих»... Вопрос о передаче властям Российской Федерации Павла Дурова для того, чтобы привлечь его к уголовной ответственности, будет также решаться в стране, где непосредственно он может на основании судебного решения быть передан властям Российской Федерации», — пояснила юрист.

По словам Пономаревой, у Дурова продолжаются «проблемы» с французскими властями — определенные меры пресечения в этой стране на сегодняшний день есть в отношении основателя Telegram.

«Поэтому, если в отношении него еще ведется судопроизводство другой стороны, то думаю, что вряд ли он будет экстрадирован... Есть страны, где можно спрятаться и в пальмах потеряться», — отметила она.

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова объявили в международный розыск. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Ранее Дурова вновь допросили по делу Telegram во Франции.