В Литве обнаружили подземный туннель из Белоруссии

Литовские пограничники обнаружили на границе с Белоруссией подземный туннель. Об этом сообщила служба охраны госграницы при МВД балтийской республики, пишет ТАСС.

Туннель был обнаружен в Варенском районе. Он шел через границу, но был еще без выхода на литовской стороне. Это означает, что подземный ход выкопали со стороны Белоруссии. Отмечается, что после проведения необходимых процедур туннель будет засыпан землей.

По мнению литовских чиновников, подземный ход предназначался для нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, которые регулярно пытаются попасть из Белоруссии в Литву.

Накануне телерадиовещательная компания LRT со ссылкой на МИД Литвы сообщила о планах властей балтийской республики дополнить закон о национальных санкциях новыми ограничениями. В случае их принятия ученым и спортсменам, а также деятелям культуры и образования из России и Белоруссии запретят въезд в Литву, если они откажутся подписывать документ с осуждением специальной военной операции (СВО) на Украине. Также россияне и белорусы столкнутся с запретом на покупку недвижимости в Литве вблизи стратегически важных объектов. В Совете Федерации предупредили, что Вильнюс рискует столкнуться с зеркальным ответом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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