Россиянам рассказали, как часто можно переносить согласие на зачисление в вуз

Минпросвещения: согласие на зачисление в вуз можно переносить раз в два часа

Переносить согласие на зачисление в вуз можно не чаще одного раза в два часа. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ в «Максе».

«Важно: согласие можно перенести раз в два часа», — сказано в сообщении.

До этого министерство науки и высшего образования РФ уточнило, что до 12:00 мск 1 августа принимаются согласия на зачисление от льготников, олимпиадников и поступающих на целевое обучение, до 12:00 мск 5 августа — от абитуриентов, поступающих по основному конкурсу.

До издания приказов о зачислении на бюджет по программам бакалавриата и специалитета, которые будут опубликованы 3 августа для квотников и олимпиадников и 7 августа для поступающих по основному конкурсу, установлены «дни тишины».

Также в Минобрнауки сообщали, что прием заявлений в вузы на бюджетные места бакалавриата и специалитета закончится 25 июля, а на платные места — не позднее 20 сентября.

Ранее Путин подписал закон о трудовых стажировках для выпускников.