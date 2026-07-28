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Абитуриентам в РФ напомнили сроки, до которых они должны подать согласия на зачисление

Минобрнауки: абитуриенты должны подать согласия на зачисление в вузы до 5 августа
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Абитуриенты, которые поступают в российские вузы по программам бакалавриата и специалитета по основному конкурсу, должны подать согласия на зачисление до 5 августа. Об этом сообщает министерство науки и высшего образования РФ.

В ведомстве напомнили, что до 12:00 мск 1 августа принимаются согласия на зачисление от льготников, олимпиадников и поступающих на целевое обучение, до 12:00 мск 5 августа — от абитуриентов, поступающих по основному конкурсу.

До издания приказов о зачислении на бюджет по программам бакалавриата и специалитета, которые будут опубликованы 3 августа для квотников и олимпиадников и 7 августа для поступающих по основному конкурсу установлены «дни тишины». В этот период абитуриенты не могут отозвать свои заявления о поступлении, подать и отозвать согласия на зачисление. Данная мера, отметили в министерстве, позволит зафиксировать список зачисленных и даст абитуриентам четкое понимание своего статуса.

До этого в Минобрнауки сообщили, что прием заявлений в вузы на бюджетные места бакалавриата и специалитета закончится 25 июля, а на платные места — не позднее 20 сентября.

Ранее в Госдуме назвали высшее образование в России «непозволительной роскошью».

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