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Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Общество

В Госдуме призвали руководство Telegram к переговорам

Чепа: Telegram необходимо сесть за стол переговоров с российской стороной
Natee Meepian/Shutterstock/FOTODOM

Представителям мессенджера Telegram необходимо сесть за стол переговоров с российской стороной. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с РИА Новости.

«В международной политике любые спорные вопросы должны решаться через переговоры, но они невозможны без понимания ответственности», — сказал Чепа.

Он также отметил, что у основателя мессенджера большой опыт взаимодействия с представителями различных государств и спецслужб, и Дуров понимает, что деятельность компании должна учитывать интересы стран, в которых она функционирует, считает Чепа.

29 июля основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову предъявили обвинения в содействии терроризму. Причиной тому стало то, что администрация платформы не блокирует каналы и боты, которые украинские спецслужбы используют для вербовки россиян. В Госдуме заявили, что дело в отношении Дурова нужно рассматривать как своеобразное принуждение к диалогу. По словам депутата Андрея Свинцова, оно стало логичным ответом на действия предпринимателя. Что еще говорят о ситуации в РФ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Собчак шуткой прокомментировала новость об объявлении Дурова в розыск.

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