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Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Общество

Собчак шуткой прокомментировала новость об объявлении Дурова в розыск

Собчак предположила, что новость о розыске Дурова порадовала Ирину Болгар
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Комментируя объявление создателя Telegram Павла Дурова, телеведущая и журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале пошутила о том, что эта новость должна бы обрадовать Ирину Болгар, которая называла себя матерью детей бизнесмена.

Собчак сделала репост публикации о предъявленном Дурову обвинении в содействии террористической деятельности и вспомнила о петербурженке Ирине Болгар, которая утверждала, что является матерью его детей, и обвиняла в отказе от финансовой поддержки.

«Где-то тихо радуется одна Ирина Болгар», — сыронизировала Собчак.

Информация об объявлении Дурова в межгосударственный розыск появилась сегодня утром. Позднее ФСБ уточнила, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято, но основателю Telegram официально предъявили обвинение в содействии террористической деятельности. Скоро суд в Москве изберет ему меру пресечения заочно.

По данным российской спецслужбы, администрация Telegram отказывалась удалять чаты и каналы, используемые для подготовки диверсий и терактов, а также реализации мошеннических схем. Кроме того, платформа не ограничила доступ к запрещенной информации из бота «Дайвинчик», внесенного Роскомнадзором в реестр запрещенных интернет-ресурсов.

Болгар получила широкую известность в российских СМИ два года назад, когда опубликовала свои фото с детьми, заявив, что родила их от Дурова. Она обвинила бизнесмена в отказе финансово поддерживать их и в применении физического насилия к младшему ребенку, а также утверждала, что лично участвовала в разработке Telegram. Дуров не давал публичных комментариев по поводу этих высказываний.

Ранее в Госдуме заявили о шансах Telegram на легальную работу в России.

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