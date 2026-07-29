Мосгорсуд признал журналистку Шипачеву виновной в госизмене

Мосгорсуд признал журналистку Дарью Шипачеву виновной в государственной измене и приговорил ее к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщил «Интерфакс» один из участников процесса.

«Приговором суда Шипачевой назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что судебный процесс проходил в закрытом режиме. Однако, по информации ряда СМИ, поводом для уголовного преследования стал перевод денег на Украину. Агентство пояснило, что журналистка признала свою вину, в связи с чем ей было назначено минимальное наказание по статье «госизмена» (275 УК РФ).

5 июня второй Западный окружной военный суд вынес приговор жителю Санкт-Петербурга за попытку совершить государственную измену и участие в террористической организации «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России). Мужчине назначили наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также оштрафовали на 70 и 500 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее в Якутске студентка вскрыла сейф, «спасая» мать от госизмены.