В Якутске студентка вскрыла сейф, «спасая» мать от госизмены

В Якутске мошенники заставили студентку вскрыть сейф матери и отдать им драгоценности на 5 млн рублей. Об этом сообщает УМВД республики.

В правоохранительные органы обратилась жительница Якутска и сообщила, что обнаружила дома вскрытый сейф, из которого пропали ювелирные изделия, которые она собирала в течение 40 лет. Выяснилось, что к краже оказалась причастна дочь потерпевшей.

Мошенники связались с 20-летней студенткой и заявили, что ее матери грозит уголовное дело за госизмену. Чтобы родительница не попала в колонию, аферисты велели ей провести «сканирование» родительского сейфа. Студентка спрятала ключи от квартиры под коврик в подъезде, после чего ушла в кафе, злоумышленники вскрыли сейф и забрали драгоценности. Возбуждено уголовное дело.

До этого красноярская студентка отдала мошенникам 18 млн рублей по коду «Родина». Девушке сказали, что ее могут привлечь к уголовной ответственности за экстремизм, если она не поможет расследованию. Следуя указаниям, она нашла под кроватью пенсионерки семейные накопления: 24 тысячи евро, 170 тысяч долларов и более двух млн рублей. Общая сумма составила около 18 миллионов рублей

Ранее деньги и драгоценности на 37 млн рублей отдала мошенникам московская пенсионерка.