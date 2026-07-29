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Проблемы с бензином в России
Бизнес

Японские власти назвали число пострадавших в ходе землетрясения

В результате землетрясения на острове Кюсю тяжело ранены семь человек
jn1/Global Look Press

В результате происшедшего на острове Кюсю землетрясения тяжелые травмы получили семь человек, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время подтверждено, что не выжили 13 человек, семеро тяжело ранены, 29 получили легкие травмы. В больницах помещены десятки пострадавших. Свыше девяти тысяч человек находятся в эвакуационных пунктах.

По имеющимся данным, электричество отсутствует в 36,9 тыс. домовладений, газ — у 9,5 тыс. абонентов. 84 тыс. домов и квартир остались без воды. В некоторых районах префектуры Кумамото не работает связь.

В ликвидации последствий стихийного бедствия принимают участие около 4,6 тыс. военнослужащих японских Сил самообороны.

Накануне на острове Кюсю в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. После подземных толчков объявлялось предупреждение об угрозе цунами высотой до 1 метра для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро.

В районе стихийного бедствия разрушены здания, повреждены дороги и мосты. Без электроснабжения остались почти 50 тысяч домовладений. По предварительной информации, пострадали более 80 человек. Местные жители назвали подземные толчки «беспрецедентно сильными». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее была названа возможная причина взрыва в ТЦ в Японии после землетрясения.

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