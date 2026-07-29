Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Общество

В центре Петербурга закрыли две станции метро из-за запаха гари

На станции метро «Гостиный двор» в Санкт-Петербурге произошло задымление
Savvapanf Photo/Shutterstock/FOTODOM

В служебном помещении станции метро «Гостиный двор» в Санкт-Петербурге произошло задымление. Об этом сообщается в канале Петербургского метрополитена на платформе «Макс».

Там уточнили, что в помещении зафиксирован запах гари. На место оперативно прибыли специалисты службы аварийных формирований метрополитена и сотрудники МЧС — в настоящее время они проводят осмотр.

Станции метро «Гостиный Двор» и «Невский проспект» закрыты на вход и выход.

В конце мая в Москве на красной ветке метрополитена в вагоне поезда произошел хлопок и возникло задымление. По информации журналистов, поезда, следующие за составом с задымлением, были остановлены в тоннеле. На кадрах с места происшествия в вагоне виден дым, а пассажиры закрывают рты и носы шарфами и одеждой.

Ранее в метро Барселоны неожиданно вспыхнул пожар в туннеле, пострадали более 130 человек.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Теорию о 5 языках любви опровергла наука. Почему ее не стоит списывать со счетов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!