На красной ветке метро Москвы в вагоне началось задымление после хлопка

В столице на красной ветке (Сокольнической линии) метрополитена в вагоне поезда произошел хлопок и возникло задымление. Видео публикует «Осторожно, Москва».

Telegram-канал уточняет, что поезда, следующие за составом с задымлением, были остановлены в тоннеле. На кадрах с места происшествия в вагоне виден дым, а пассажиры закрывают рты и носы шарфами и одеждой.

Очевидцы рассказали «Осторожно, новости», что людей начали выводить из поезда, когда задымило сильнее.

Столичный дептранс написал в Telegram-канале, что на восточном участке Сокольнической линии интервалы между поездами были увеличены для проверки состава. Потом движение между станциями «Комсомольская» и «Бульвар Рокоссовского» приостановили. В итоге машинисту удалось самостоятельно устранить неисправность, после этого движение поездов было восстановлено.

