Более 130 человек пострадали от отравления дымом в метро Барселоны

В Барселоне при пожаре в метро 137 человек отравились дымом

При пожаре в метро Барселоны 137 человек отравились дымом, 40 из них попали в больницу, пишет La Vanguardia.

Газета сообщает, что возгорание произошло накануне вечером между станциями «Клот» и «Глорьес». Машинист поезда заметил пламя с расстояния в 50 м, экстренно затормозил и вызвал экстренные службы. Хотя в таких ситуациях рекомендуется дождаться пожарных, из-за густого дыма в вагонах стало невозможно дышать. По этой причине пассажиры открыли двери и бросились бежать по туннелю. В момент возгорания в метро было около 300 чел.

Marc Asensio Clupes/Keystone Press Agency/Global Look Press

В статье говорится, что наиболее вероятной причиной пожара была оторвавшаяся обшивка контактной сети в туннеле. Из-за случившегося эта линия метро была практически выведена из строя. Движение планируют восстановить утром 28 июля.

Вечером 19 июня два поезда компании East Midlands Railway столкнулись на железнодорожной линии в Элстоу. Оба состава ехали в Лондон на вокзал Сент-Панкрас. Один поезд следовал из города Ноттингем, второй — из Корби. Последний врезался в хвостовую часть первого состава. При этом пострадали минимум 100 чел.

Ранее вагоны товарного поезда рухнули с моста в Мюнхене.