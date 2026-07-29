Альпинист разбился в горах Карачаево-Черкесии

Альпинист сорвался при восхождении на пик в Карачаево-Черкесии и не выжил

В горах Карачаево-Черкесии разбился альпинист, сообщает МЧС республики.

Несчастный случай произошел в Даутском ущелье в районе пика МИФИ. По предварительным данным, мужчина получил тяжелые травмы и не выжил во время восхождения на горную вершину высотой около 3,7 км. Как уточняется, он входил в зарегистрированную группу из семи человек.

В настоящее время в район озера Даут в Карачаевском районе выдвинулись 12 спасателей и две единицы специализированной техники. Они эвакуируют тело мужчины. Информация о случившемся уточняется.

До этого на восточном склоне Эльбруса произошла трагедия: во время спуска сорвались отец и его 11-летний сын. Мальчика спасти не удалось, а мужчина выжил и получил тяжелые травмы. О том, как произошел несчастный случай и что известно о семье альпинистов, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее турист гулял по горе в Крыму и провалился в пещеру.