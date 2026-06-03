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Общество

Турист гулял по горе в Крыму и провалился в пещеру

В Крыму турист провалился в пещеру во время прогулки по горе
ГУ МЧС России по Республике Крым

В Крыму мужчина гулял по горе и провалился в пятиметровую пещеру. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел 2 июня, когда турист прогуливался по горе Кошка в районе Ялты. В какой-то момент он оступился и провалился в пещеру глубиной около пяти метров. Несмотря на то, что ему удалось самостоятельно выбраться из ловушки, продолжить путь к дороге он уже не смог из-за полученных травм.

На помощь пострадавшему отправились сотрудники экстренных служб. Мужчину отыскали и оказали ему доврачебную помощь, а за тем на носилках доставили туриста к машине скорой помощи.

До этого турист провалился в снежную трещину в окрестностях Домбая и разбил голову. Его достали из расщелины, спустили в поселок и передали врачам.

Ранее УАЗ с туристами из Китая провалился под лед на Байкале.

 
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