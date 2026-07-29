Казахстан ответил на сообщения о размещении складов Wildberries в республике

Казахстан не получал от Wildberries обращений о размещении складов в республике

Официальных обращений от компании Wildberries на размещение дополнительных складов на территории Казахстана не поступало. Об этом сообщила пресс-служба министерства торговли и интеграции республики в Telegram-канале.

«На сегодняшний день официальных обращений от компании Wildberries по вопросу размещения дополнительных складских мощностей на территории Республики Казахстан в министерство не поступало», — говорится в публикации.

В ведомстве добавили, что в случае подобных обращений, «они будут рассмотрены с учетом национальных интересов, а также в соответствии с требованиями законодательства Казахстана».

В ночь на 24 июля пресс-служба RWB сообщила, что сортировочный центр маркетплейса в Симферополе был эвакуирован в целях обеспечения безопасности. Позднее была приостановлена работа логистических комплексов в Уткиной Заводи и Шушарах.

До этого украинскими беспилотниками были атакованы склады Wildberries в Котовске и Электростали. Ранения различной степени тяжести получили более 80 человек.

Ранее Wildberries приостановил прием поставок на склад в Рязани после атаки БПЛА.