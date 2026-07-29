Кассационный суд оставил приговор блогеру Блиновской без изменений

Второй кассационный суд оставил без изменений приговор, вынесенный блогеру Елене Блиновской. Об этом сообщили РИА Новости.

«Судебная коллегия определила… приговор Савеловского суда… определение апелляционной инстанции оставить без изменения, кассационные жалобы — без удовлетворения», — говорится в пояснении судьи.

«Королева марафонов» просила отсрочить наказание до достижения ребенком 14 лет и сократить срок. Адвокат Блиновской отметила, что планирует обратиться для обжалования в Верховный суд.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке выехать из России на автомобиле. По версии следствия, в период 2019–2021 годов она уклонилась от уплаты налогов на сумму более 900 млн рублей. К концу февраля 2025 года с учетом пеней и штрафов ее налоговая задолженность выросла до 1,4 млрд рублей.

3 марта 2026-го суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима за отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей. При этом от ответственности за неуплату налогов блогершу освободили — в связи с истечением срока давности преступления. Позднее апелляционная инстанция смягчила наказание до четырех с половиной лет лишения свободы.

Ранее отец Блиновской рассказал о жизни дочери в колонии.