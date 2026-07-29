Врач предупредила о главной ошибке лечения кишечных инфекций летом

Летом люди особенно часто сталкиваются с расстройствами кишечника, на которые указывают диарея, боль в животе, рвота и повышение температуры. В таких случаях необходимо обратиться за медицинской помощью, а не пытаться вылечиться самостоятельно. Об этом в беседе с РИАМО предупредила кандидат медицинских наук, директор по лабораторной медицине и производству медицинской компании «ЛабКвест» Любовь Станкевич.

Специалист подчеркнула, что риск заражения повышается после употребления готовой еды, такой как салаты из кулинарии, мясные блюда, выпечка с начинкой, нарезки, блюда навынос и продукты, которые были доставлены в жару. При этом определить опасность продукта по его внешнему виду или запаху удается далеко не всегда, однако при нарушении условий хранения в нем могут накапливаться бактерии или их токсины.

По словам врача, различные кишечные инфекции нередко начинаются с одинаковых симптомов. Среди характерных признаков — тошнота, жидкий стул, слабость, боли или спазмы в животе, а также повышение температуры. По клинической картине самостоятельно определить причину заболевания практически невозможно.

«Опасная привычка — самостоятельно принимать антибиотики или препараты, резко останавливающие диарею. Антибиотик не помогает при вирусной причине и при неправильном применении может только осложнить ситуацию. Средства, подавляющие стул, при некоторых инфекциях мешают организму избавляться от возбудителей и токсинов, поэтому их нельзя использовать без назначения врача», — предупредила эксперт.

Она пояснила, что сорбенты могут лишь временно облегчить состояние, но не способны устранить причину заболевания. При рвоте и диарее нужно восполнять потерю жидкости. Однако если симптомы держатся дольше суток, усиливаются или возвращаются после кратковременного улучшения, следует обратиться за помощью к врачу.

Медицинская помощь также необходима при повторной рвоте, частом жидком стуле, высокой температуре, ознобе, выраженной слабости, сухости во рту, редком мочеиспускании, появлении крови или слизи в стуле и усиливающейся боли в животе. Особенно опасно откладывать обращение к врачу детям, пожилым людям, беременным и пациентам с хроническими заболеваниями, поскольку у них выше риск обезвоживания и осложнений.

Диетолог Виктория Говорушко до этого предупреждала, что для того чтобы отдых в отпуск не обернулся набором лишнего веса или проблемами с ЖКТ, важно придерживаться правильного питания и соблюдать гигиену. Необходимо тщательно мыть руки, фрукты и овощи.

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