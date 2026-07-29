Россиянам объяснили, как правильно питаться в отпуске

Для того чтобы отдых в отпуск не обернулся набором лишнего веса или проблемами с ЖКТ, важно придерживаться правильного питания и соблюдать гигиену. Об этом «Радио 1» рассказала диетолог Виктория Говорушко.

По словам специалиста, гигиена должна быть неотъемлемой частью летнего путешествия, поскольку микробы особенно быстро размножаются в жаркой среде. Отсутствие качественного ухода может привести к возникновению кишечной инфекции или ротавируса. Необходимо тщательно мыть руки, фрукты и овощи. Также не рекомендуется употреблять плоды, которые уже были изрезаны.

Диетолог напомнила, что жажду стоит утолять простой питьевой водой, а не соками или сладкими коктейлями. При этом в день необходимо пить не менее полутора литров воды.

Помимо этого, эксперт подчеркнула, что в отпуске по-прежнему важны полноценные приемы пищи.

«Нужно правильно собрать свою тарелку: салат, мясо, углеводы, но не перебирать с ними. Белки животного происхождения обязательны в питании, потому что это наши строительные материалы», — объяснила она.

Врач-диетолог Елена Соломатина до этого предупреждала, что в первый день отдыха в новом месте следует исключить из рациона тяжелую и непривычную пищу. По ее словам, во время любого переезда меняются температура, атмосферное давление, запахи, состав воды и продуктов, а также микробы и окружающая среда. Все это вынуждает организм перестраивать метаболизм, из-за чего повышается давление, растет уровень сахара в крови, сгущается кровь и меняется микробиом кишечника.

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