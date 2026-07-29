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Общество

В Ингушетии неизвестный три раза выстрелил в мужчину и скрылся

В Ингушетии неизвестный обстрелял из огнестрельного оружия местного жителя
Shutterstock

В Ингушетии возбудили уголовное дело по факту расправы над 52-летним местным жителем, сообщили в СУ СКР по республике.

По версии следствия, утром 29 июля в одном из домовладений в городе Сунжа неизвестный произвел не менее трех выстрелов из огнестрельного оружия. Хозяин получил несовместимые с жизнью травмы, после чего нападавший скрылся.

На место происшествия выехали руководитель следственного управления и опытные следователи-криминалисты. В ходе осмотра были изъяты гильзы и другие улики. Сейчас проводятся допросы свидетелей и иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

До этого в Петербурге 17-летняя девушка выстрелила в знакомого, с которым употребляла наркотики. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора на лестничной клетке, и девушка произвела выстрел из аэрозольного пистолета. Полицию на место вызвала ее мать, которая сообщила, что дочь устроила стрельбу. При осмотре квартиры стражи порядка изъяли гашиш массой более 26 граммов, аэрозольное устройство и весы. Обоих молодых людей доставили в отдел.

Ранее неизвестный несколько раз выстрелил в бизнесмена в подъезде дома в Туле.

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