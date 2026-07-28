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Общество

Девушка-подросток употребляла наркотики со знакомым в Петербурге и выстрелила в него

В Петербурге девушка выстрелила в знакомого после употребления наркотиков
KieferPix/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге 17-летняя девушка выстрелила в 18-летнего знакомого после совместного употребления наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел в ночь на 27 июля в подъезде дома по Дальневосточному проспекту. Предварительно, девушка и юноша вместе употребляли наркотики. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора на лестничной клетке — ее причина не уточняется.

В ходе конфликта девушка выстрелила в оппонента из аэрозольного пистолета — полицию на место вызвала ее мать, которая сообщила, что дочь устроила стрельбу. При осмотре квартиры стражи порядка изъяли гашиш массой более 26 граммов, аэрозольное устройство и весы.

Обоих молодых людей доставили в отдел. На юношу составили административный протокол, а его подругу передали медикам в связи с ухудшившимся состоянием здоровья. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что петербуржец облил мужчину водой и выстрелил из пистолета.

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