Неизвестный несколько раз выстрелил в бизнесмена в подъезде дома в Туле

В Туле неизвестный обстрелял бизнесмена в подъезде дома

В Туле возбудили уголовное дело по факту покушения предпринимателя, пострадавший госпитализирован. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в подъезде жилого дома на улице Михеева. Неизвестный несколько раз выстрелил в местного предпринимателя, раненого госпитализировали, подробности о его состоянии неизвестны.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Личность стрелка и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого петербуржец устроил стрельбу во дворе дома на проспекте Народного Ополчения и ранил двух человек из травматического пистолета. Оба пострадавших госпитализированы, один находится в состоянии средней тяжести, состояние второго раненого медики оценивают как тяжелое.

Ранее в Санкт-Петербурге водитель обстрелял машину скорой помощи.