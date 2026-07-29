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Общество

Эксперт ФСБ призвал россиян быть острожнее с личными данными в интернете

Эксперт ФСБ Леонтьев предупредил россиян об опасности откровений в соцсетях
Billion Photos/Shutterstock/FOTODOM

Ветеран органов безопасности Алексей Леонтьев рассказал, что мошенники в ходе беседы с человеком, разместившем в открытом доступе в интернете личные данные, могут собрать дополнительную информацию о нем. Об этом сообщает РИА Новости.

Леонтьев отметил, что человек должен понимать: если он предоставляет о себе какие-то данные и у него открытый аккаунт, то мошенники в режиме реального времени, даже в ходе беседы, могут получить о нем дополнительные сведения, собрать информацию о его друзьях, контактах, знакомых, о людях, с которыми он общается больше всего, о его режиме работы и месте учебы.

19 июля доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил в разговоре с РИА Новости, что не стоит рассказывать в соцсетях о командировках и дорогих покупках, если мошенники стали звонить чаще. Он также посоветовал установить самозапрет на кредиты и запретить действия с недвижимостью без личного участия собственника.

Ранее москвичей предупредили о лжеполицейских, проверяющих паспорта у жильцов квартир.

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