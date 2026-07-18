Лжеполицейские проверяют паспорта и берут биометрию у жильцов квартир в Москве

Жители Москвы сообщают о визитах незнакомцев в полицейской форме, которые ходят по квартирам и вымогают личные данные. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на предупреждения в Telegram-чатах столичных ЖК.

Из них следует, что мошенники используют форменное обмундирование и поддельные служебные удостоверения. Под видом сотрудников органов внутренних дел они проникают в подъезды и звонят в двери.

Злоумышленники убеждают хозяев, что те обязаны показать паспорт для сверки с базой данных. В качестве прикрытия аферисты ссылаются на грядущую перепись населения России и необходимость сдать биометрические показатели.

При этом мошенники пытаются выведать, какими автомобилями владеет семья и есть ли дома оружие. Для сбора информации они предлагают заполнить бланки, куда требуется вписать данные всех зарегистрированных в квартире граждан.

В случае появления таких визитеров гражданам рекомендуют не открывать дверь и немедленно вызывать полицию. Правоохранители напоминают, что настоящие сотрудники МВД не делают квартирные обходы с такими требованиями.

Ранее россиянам рассказали, как мошенники звонят им с номеров банков.