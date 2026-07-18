Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииРемесло задержан по делу о фейках
Общество

Лжеполицейские проверяют паспорта и берут биометрию у жильцов квартир в Москве

РИА Новости: мошенники под видом полиции начали проверять паспорта у москвичей
Виталий Аньков/РИА Новости

Жители Москвы сообщают о визитах незнакомцев в полицейской форме, которые ходят по квартирам и вымогают личные данные. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на предупреждения в Telegram-чатах столичных ЖК.

Из них следует, что мошенники используют форменное обмундирование и поддельные служебные удостоверения. Под видом сотрудников органов внутренних дел они проникают в подъезды и звонят в двери.

Злоумышленники убеждают хозяев, что те обязаны показать паспорт для сверки с базой данных. В качестве прикрытия аферисты ссылаются на грядущую перепись населения России и необходимость сдать биометрические показатели.

При этом мошенники пытаются выведать, какими автомобилями владеет семья и есть ли дома оружие. Для сбора информации они предлагают заполнить бланки, куда требуется вписать данные всех зарегистрированных в квартире граждан.

В случае появления таких визитеров гражданам рекомендуют не открывать дверь и немедленно вызывать полицию. Правоохранители напоминают, что настоящие сотрудники МВД не делают квартирные обходы с такими требованиями.

Ранее россиянам рассказали, как мошенники звонят им с номеров банков.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Связь пропала, а доехать надо? Топ офлайн-карт, которые работают в России и без интернета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!