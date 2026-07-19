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Общество

Россиянам рассказали, как поступать, когда аферисты атакуют звонками

Доцент Щербаченко заявил, что мошенники узнают информацию о жертвах в соцсетях
Shutterstock/FOTODOM

Не стоит рассказывать в соцсетях о командировках и дорогих покупках, установить самозапрет на кредиты и запретить действия с недвижимостью без личного участия собственника, если мошенники стали звонить чаще. Об этом РИА Новости рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Проверьте через «Госуслуги», сколько сим-карт зарегистрировано на вас, используйте антиспам-сервисы, технические средства защиты, которые защищают от спама и нежелательных звонков», — сказал он.

Щербаченко также посоветовал включить двухфакторную аутентификацию во всех сервисах, а также установить везде разные сложные пароли, в которых от 12 до 14 символов.

Накануне сообщалось, что в мессенджерах распространяется новая схема мошенничества, связанная с оплатой электроэнергии. Злоумышленники используют подменные номера с префиксом 916 и отправляют сообщения от имени несуществующего центра расчетов МЭС. В тексте говорится о начислении штрафа за просрочку платежа и предлагается перейти по ссылке для проверки состояния счета.

Известно, что ссылка ведет на фишинговый сайт, который взламывает аккаунт пользователя. Спустя некоторое время после перехода по ссылке жертве начинают звонить мошенники, представляющиеся сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее москвичей предупредили о лжеполицейских, проверяющих паспорта у жильцов квартир.

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