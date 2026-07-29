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Общество

Врач предупредил об опасности старых матрасов

Врач Матюхин: в старых матрасах могут завестись кожееды
Tero Vesalainen/Shutterstock/FOTODOM

В старых матрасах может обитать насекомое кожеед, которое может навредить здоровью человека. Об этом в разговоре с РИАМО предупредил главный специалист по направлению «инфекционные болезни» сети клиник «Будь здоров» Андрей Матюхин.

«Сами кожееды питаются органикой: волосы, перхоть и ткани. Они не кусаются целенаправленно ради крови, но их личинки имеют ядовитые волоски и могут повреждать кожу. При контакте они вызывают дерматиты», — объяснил специалист.

Он подчеркнул, что эти насекомые являются переносчиками споров грибков и бактерий с отмерших тканей. При этом они могут как напрямую контактировать с кожей человека, так и проникать в пищу.

Однако, по словам эксперта, вероятность заразиться от кожееда серьезной инфекционной болезнью минимальна. Главную опасность представляют папилломовидные дерматиты от волосков и возможность заражения ран от расчесов.

Невролог, реабилитолог клиники «Три сестры» Артем Багаутдинов и категорийный менеджер по матрасам ORMATEK Олеся Солодкова до этого говорила, что в большинстве случаев боль в пояснице по утрам провоцируют привычки сна, неудобное спальное место и физическая активность, а не серьезные заболевания. По ее словам, во время сна позвоночник должен быть в максимально естественном положении. Если же поверхность кровати оказывается чрезмерно мягкой, таз начинает сильно проваливаться.

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