Врач объяснил причины боли в пояснице по утрам

В большинстве случаев боль в пояснице по утрам провоцируют привычки сна, неудобное спальное место и физическая активность, а не серьезные заболевания. Об этом газете «Известия» сообщили невролог, реабилитолог клиники «Три сестры» Артем Багаутдинов и категорийный менеджер по матрасам ORMATEK Олеся Солодкова.

По словам Солодоковой, во время сна позвоночник должен быть в максимально естественном положении. Если же поверхность кровати оказывается чрезмерно мягкой, таз начинает сильно проваливаться. В то же время при отдыхе не слишком жестком матрасе отсутствует необходимая поддержка тела в анатомически важных зонах. В результате такое неравномерной нагрузки на поясничный отдел человек может сталкиваться с дискомфортом после сна.

Другой распространенной причиной боли в пояснице является длительное пребывание в одном положении во время ночного отдыха. Наиболее вредной считается поза на животе, так как в ней поясница долго находится в положении повышенного напряжения.

«Сама по себе поза редко становится единственной причиной боли. Во сне мы естественным образом меняем положение тела десятки раз за ночь, и это нормальный механизм защиты от перегрузки тканей. Проблемы возникают тогда, когда человек по каким-либо причинам не может свободно менять позу — из-за боли в другой части тела, высокой температуры, интоксикации, сильной усталости или других состояний, ограничивающих подвижность», — подчеркнул Багаутдинов.

Врач добавил, что утренняя боли в нижней части спины также может быть связана с образом жизни человека. В случае, если мышцы несколько дней подряд не получали нагрузки, они начинают хуже переносить статическое положение, сохраняющееся на протяжении долгого времени.

По словам специалиста, справиться с утренней болью помогает физическая активность. Сразу после пробуждения рекомендуется выделить несколько минут на мягкое включение в день. Стоит сделать несколько плавных движений тазом, потянуться и походить по комнате. Однако, если дискомфорт в пояснице становится регулярным, сохраняется на протяжении всего дня и отдает в ногу или сопровождается онемением, нужно обратиться за медицинской помощью.

Врач-травматолог, ортопед АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Александр Шелепов до этого рассказал «Газете.Ru», что

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