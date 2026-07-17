Дачникам назвали эффективный способ борьбы с осами

Зачастую на дачных участках появляются осиные гнезда в виде серых шариков. Если такое гнездо обнаружено рядом с домом, детской площадкой или зоной отдыха, его стоит удалить, однако делать это нужно максимально осторожно. Такой совет в интервью RT дала доцент кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько.

По ее словам, днем приближаться к гнезду не рекомендуется, поскольку в это время осы наиболее активны и любые резкие движения воспринимают как угрозу колонии. Оптимальное время — поздний вечер, ночь или предрассветные часы, когда температура воздуха ниже, активность ос снижается, а большинство насекомых находится внутри гнезда.

Для защиты эксперт порекомендовала использовать плотную закрытую одежду с длинными рукавами, прочные перчатки и защиту лица. Наиболее эффективным методом считается обработка гнезда специальным аэрозольным инсектицидом, предназначенным для уничтожения ос и шершней. Однако самым надежным способом избавиться от ос на участке является профилактика еще по весне.

«Хотя осы не заселяют старые гнезда повторно, молодые матки нередко выбирают места, где ранее уже существовали колонии. Некоторые садоводы также используют муляжи осиных гнезд: увидев занятую территорию, самка может выбрать другое место для строительства», — разъяснила биолог.

Эксперты отмечают, что в отличие от пчел, осы способны жалить несколько раз подряд и мгновенно привлекать на помощь сородичей. Поэтому обнаруженное рядом с домом гнездо может стать серьезной проблемой, особенно если в семье есть дети или аллергики. Как безопасно избавиться от ос на даче, какие средства действительно работают — в материале «Газеты.Ru».

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