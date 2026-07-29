В аэропорту Екатеринбурга объяснили, почему инвалиду пришлось ползти в самолет на руках

В аэропорту Кольцово проводят проверку после ситуации, где инвалид полз в самолет на руках

В аэропорту Кольцово пассажир с «болезнью хрустального человека» был вынужден самостоятельно подниматься по трапу к самолету спиной и на руках, так как ему не предоставили обещанное сопровождение. В пресс-службе воздушной гавани рассказали «Газете.Ru», что проводят проверку и обещают больше не допускать подобных инцидентов.

«Аэропорт проводит внутреннюю проверку. Аэропортом с ответственными службами будет проведен детальный разбор этой ситуации, чтобы избежать повторения подобных случаев», — сказали там.

В Кольцово пояснили, что при регистрации на рейс пассажир попросил сопроводить его на этапе посадки, молодому человеку была предложена специальная помощь.

«К выходу на посадку вместе с перронным автобусом был направлен амбулифт, а агент по обслуживанию маломобильных пассажиров — в зал ожидания вылета. К моменту прибытия агента пассажиры самостоятельно вышли из здания аэровокзала и сели в перронный автобус», — заявили в пресс-службе.

28 июля Telegram-канал «Авиаторщина» сообщил, что в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге 21-летний пассажир с «хрустальной болезнью» был вынужден самостоятельно подниматься по трапу к самолету на руках из-за отсутствия сопровождения.

По словам молодого человека, при регистрации им пообещали помощь «спецагента», который должен был сопроводить его до самолета, однако к моменту выхода на посадку никто из службы помощи маломобильным пассажирам не появился. В результате юноше пришлось преодолевать трап самостоятельно, что особенно рискованно при его диагнозе.

В авиакомпании «Уральские авиалинии» пояснили, что за сопровождение при посадке и высадке отвечает оператор аэропорта, а не перевозчик. В аэропорту назначения, Домодедово, пассажира встретил сотрудник службы помощи и помог покинуть самолет.

Ранее бортпроводник выгнал пассажирку из самолета из-за двух служебных собак.