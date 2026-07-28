Юноше с «хрустальной болезнью» отказали в сопровождении в российском аэропорту

Пассажиру с инвалидностью пришлось на руках подниматься по трапу в Кольцово

В аэропорту Кольцово пассажир с «болезнью хрустального человека» был вынужден самостоятельно подниматься по трапу на руках, так как обещанное сопровождение не было предоставлено, сообщает «Авиаторщина».

По данным Telegram-канала, 21-летний Илья Анисимов, страдающий несовершенным остеогенезом (патологическое состояние, при котором переломы возникают даже при минимальной нагрузке), впервые летел самолетом. 26 июля он вылетал рейсом «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга в Москву в сопровождении друга.

По словам молодого человека, при регистрации им пообещали помощь спецагента, который должен был сопроводить Илью до самолета. Однако к моменту выхода на посадку никто из службы помощи маломобильным пассажирам не появился. В результате юноше пришлось преодолевать трап самостоятельно, что особенно рискованно при его диагнозе.

В авиакомпании пояснили, что за сопровождение при посадке и высадке отвечает оператор аэропорта, а не перевозчик. В аэропорту назначения, Домодедово, пассажира встретил сотрудник службы помощи и помог покинуть самолет. В Кольцово пока не ответили на запросы журналистов.

Ранее бортпроводник выгнал пассажирку из самолета из-за двух служебных собак.