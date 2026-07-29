Россиянам напомнили о праве не показывать охранникам сумки и карманы

Сотрудники магазинов не имеют права просить покупателя показать содержимое сумки, если у них возникли подозрения в краже. Об этом «Газете.Ru» рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Права сотрудников магазина и частных охранников строго ограничены законом. В отличие от сотрудников полиции они не наделены властными полномочиями, а значит, не имеют права проводить досмотр личных вещей граждан. Осмотр сумки или рюкзака возможен только с добровольного согласия самого покупателя. Если человек отказывается, это его законное право, и никаких негативных последствий для него это не влечет. Более того, требование показать содержимое карманов или одежды также является грубым нарушением прав», — сказал он.

По словам Хаминского, если продавцы решили вызвать полицию, они также не могут заставить покупателя оставаться в магазине до ее приезда.

«Вопрос об удержании человека до приезда полиции также вызывает много споров. Охранник вправе задержать гражданина, но только в том случае, если тот был застигнут при совершении правонарушения. При этом применение физической силы или специальных средств допускается исключительно для предотвращения преступления или для самообороны, если жизни охранника угрожает опасность. Однако даже при правомерном задержании удерживать человека и не пускать его до прихода полиции, если он настаивает на уходе, незаконно, если только речь не идет о ситуации, когда были нарушены правила пропускного режима. В любом случае, сотрудники охраны обязаны немедленно передать задержанного в органы внутренних дел», — добавил он.

Юрист отметил, что покупатель может уйти, если не совершал преступления, а в случае незаконного удержания следует позвонить в полицию.

«Если же подозрения в краже возникли, но покупатель уходить не собирается, он вправе предложить магазину проверить записи с камер видеонаблюдения или дождаться полиции. Проведение личного досмотра и досмотра вещей — это исключительная прерогатива уполномоченных должностных лиц полиции, которая осуществляется в строгом соответствии с законом об оперативно-разыскной деятельности с составлением протокола и в присутствии понятых. Вы имеете полное право не открывать сумку и покинуть магазин, если не совершали ничего противозаконного. В случае оказания на вас давления или незаконного удержания вы вправе вызвать полицию для фиксации нарушения», — подчеркнул он.

Накануне Telegram-канал «Осторожно, новости» написал, что 24 июля в подмосковном Королеве полицейские избили девушку в своем отделе, оскорбляли и угрожали ей сексуальным насилием — ее заподозрили в краже из магазина, которой не было. По данным издания, 19-летняя Вероника зашла в магазин, но при попытке расплатиться на кассе самообслуживания сотрудница заподозрила ее в краже алкоголя и попросила открыть сумку. Девушка отказалась показывать свои вещи сотрудникам магазина и предложила проверить камеры. Директор супермаркета вызвала полицию. По словам пострадавшей, приехавшие полицейские скрутили ее, посадили в машину, оскорбляли и не показали удостоверения.

В отделе вещи девушки осмотрели — алкоголя не нашли, однако Веронику все равно поместили в изолятор. Потом один из полицейских, назвавшийся капитаном, отвел ее на второй этаж, где, как утверждает потерпевшая, толкал, бросал об стены и лестницу и угрожал изнасиловать. Полицейский попытался взять с девушки объяснительную, которую та не подписала из-за некорректных показаний, а в ответ на отказ сдать отпечатки угрожал Веронике «переломать пальцы».

После того как в отдел приехали родители девушки, ей дали возможность написать уже настоящее заявление, где она сообщила о насилии в участке, и отпустили. Позднее в медучреждении Веронике диагностировали ушиб головы, ссадины и кровоподтеки. Мать пострадавшей также написала заявление, однако дело пока не возбуждено. В ГУ МВД по Подмосковью «Газете.Ru» сообщили о проведении проверки по факту публикаций об инциденте в Королеве.

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