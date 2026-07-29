Стала известна судьба пассажиров загоревшегося в небе самолета

Пассажиров самолета S7, двигатель которого загорелся в небе, отправят в точку назначения резервным бортом. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Всего на борту лайнера находились 160 пассажиров и шесть членов экипажа.

Об инциденте на борту пассажирского самолета, выполнявшего рейс из Новосибирска в Краснодар, стало известно утром 29 июля. Авиалайнер вынуждено вернулся в аэропорт вылета из-за возгорания двигателя в небе. Самолет штатно приземлился в международном новосибирском аэропорту Толмачево. Отмечается, что при посадке никто не пострадал.

Прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров вернувшегося борта и мер по обеспечению безопасности полета. Причины и обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники регионального отдела на транспорте СК России. Проводится доследственная проверка на предмет нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна. В Следкоме добавили, что экипаж самолета потушил возгорание двигателя своими силами.

Ранее в аэропорту Екатеринбурга рассказали о ЧП с пассажиром с «хрустальной болезнью».