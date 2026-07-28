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Общество

В аэропорту Екатеринбурга рассказали о ЧП с пассажиром с «хрустальной болезнью»

Аэропорт Кольцово: поднимавшемуся на борт ползком пассажиру предлагали помощь
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Пассажиру, поднимавшемуся ползком по трапу в самолет в Екатеринбурге, предлагали специальную помощь, но к моменту прибытия агента мужчина уже сам вышел из здания аэровокзала и сел в автобус. Об этом пресс-служба аэропорта Кольцово рассказала РИА Новости.

В пресс-службе уточнили, что пассажир и его сопровождающий запросили поддержку только на этапе посадки на рейс.

Там добавили, что по данному инциденту проводится внутренняя проверка. Аэропорт совместно с ответственными службами проведут детальный разбор ситуации, чтобы избежать повторения подобных случаев.

28 июля сообщалось, что в аэропорту Кольцово пассажир с «болезнью хрустального человека» был вынужден самостоятельно подниматься по трапу на руках, так как обещанное сопровождение не было предоставлено.

По словам молодого человека, при регистрации им пообещали помощь спецагента, который должен был сопроводить его до самолета. Однако к моменту выхода на посадку никто из службы помощи маломобильным пассажирам не появился. В результате юноше пришлось преодолевать трап самостоятельно, что особенно рискованно при его диагнозе.

Ранее бортпроводник выгнал пассажирку из самолета из-за двух служебных собак.

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