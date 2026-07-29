Авиарейс из Новосибирска не долетел до Краснодара из-за пожара в двигателе

Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Новосибирска в Краснодар, вынужденно вернулся в аэропорт вылета из-за возгорания двигателя. Об этом сообщила Новосибирская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

В ее сообщении уточняется, что инцидент произошел сегодня с рейсом № 5115 авиакомпании «Сибирь», которым летели 160 пассажиров и шесть членов экипажа. При посадке никто из них не пострадал.

Самолет штатно приземлился в международном новосибирском аэропорту Толмачево, из которого и вылетел.

Прокуратура организовала «надзорные мероприятия» для контроля за соблюдением прав пассажиров вернувшегося борта: ее сотрудники проследят, чтобы люди получили весь комплекс услуг, который полагается им в соответствии с законодательством при задержке рейса. Проверка также охватит меры по обеспечению безопасности полета.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники Новосибирского следственного отдела на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России. В своем Telegram-канале ведомство уточнило, что проводится доследственная проверка на предмет нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ).

В Следкоме добавили, что экипаж самолета потушил возгорание двигателя собственными силами.

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