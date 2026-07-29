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Общество

Россиянам напомнили о праве отказаться от командировки на работе

Адвокат Баранов: россияне могут отказаться от служебной командировки
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Работодатель может направить сотрудников в командировку, но по трудовому законодательству в некоторых случаях от этого можно отказаться. К примеру, право руководства направить работника в служебную поездку распространяется не на всех, пояснил в беседе с RT адвокат Игорь Баранов.

Нельзя отправлять в командировку, в частности, женщин с детьми в возрасте до трех лет, одиноких родителей с детьми до 14 лет, родителей детей-инвалидов и тех, кто ухаживает за больным членом семьи и имеет соответствующее медзаключение, перечислил юрист. Также запрет распространяется на беременных женщин.

В остальных случаях для отказа от командировки должны быть основания, пояснил адвокат.

«Работник вправе отказаться от поездки и в том случае, если работодатель нарушил установленный законом порядок ее оформления, — привел он пример. — Командировка должна быть оформлена соответствующим распоряжением работодателя, а сотруднику должны быть гарантированы сохранение места работы, среднего заработка и возмещение всех расходов, связанных с поездкой».

В других ситуациях необоснованный отказ от командировки могут расценить как нарушение трудовой дисциплины, а за это уже грозит дисциплинарное взыскание, заключил Баранов.

Исследователи до этого выяснили, что в России вырос спрос на поезда среди пассажиров, отправляющихся в командировки. Так, доля поездов в общем объеме авиа- и железнодорожных билетов для командировок по России достигла 48%. Самым популярным городом для поездок на поезде стала Москва: спрос вырос на 15%, доля — с 28% до 32%. Второе место — Санкт-Петербург: спрос вырос на 20%, доля — с 13% до 15%. Лидер среди индустрий — ритейл: 23% спроса, второе место – IT и телеком (14%), третье – FMCG (13%).

Ранее стало известно, что в России деловые поездки становятся длиннее, а регионы вытесняют Москву и Петербург.

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