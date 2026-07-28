Доля поездов в деловых поездках россиян достигла 48%

Россияне все чаще ездят в командировки на поездах — их доля достигла 48%

Эксперты компании «Аэроклуб» проанализировали спрос на железнодорожные билеты среди деловых путешественников во II квартале 2026 года, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru». Доля поездов в общем объеме авиа- и железнодорожных билетов для командировок по России достигла 48%.

Спрос на ж/д билеты вырос на 2% год к году, доля — с 43 до 48%. Средняя стоимость билета увеличилась на 19%, до 6,1 тыс. рублей. Скоростные поезда стали востребованнее на 10% — их доля достигла 47% против 44% годом ранее.

«Бизнесу важны предсказуемость, удобное расположение вокзалов, отсутствие длительных предполетных процедур и возможность использовать время в пути как рабочее. На маршрутах, где поезд сопоставим с авиаперелетом по общей продолжительности, он все чаще становится основным вариантом», — отметила Юлия Липатова, управляющий директор «Аэроклуба».

Самым популярным городом для поездок на поезде стала Москва: спрос вырос на 15%, доля — с 28 до 32%. Второе место — Санкт-Петербург: спрос вырос на 20%, доля — с 13 до 15%. Маршрут Москва — Петербург стал самым востребованным: спрос вырос на 20%, доля поездов среди всех авиа- и ж/д билетов увеличилась с 66 до 75%. В топ-10 также вошли Нижний Новгород (+14%), Ростов-на-Дону (+36%), Владимир (+113%). Спрос в Краснодар снизился на 50% из-за возобновления работы аэропорта.

Почти половина бизнес-туристов выбрала сидячие места: 48% спроса против 45% годом ранее, средняя стоимость — 5 тыс. рублей (+17%). Купе выбрали 44% (средняя цена — 6,6 тыс. рублей, +19%). Доля плацкарта снизилась с 6 до 5%, спрос сократился на 23%. Вагоны СВ выросли на 17%, их доля достигла 4%, средняя цена — 16,5 тыс. рублей (+18%).

Лидер среди индустрий — ретейл: 23% спроса (как и год назад), число билетов выросло на 2%. Второе место — IT и телеком: рост спроса на 49%, доля выросла с 9 до 14%. Третье — FMCG: рост на 37%, доля с 9 до 13%. Для этих отраслей поезда стали основным транспортом: доля в общем объеме авиа- и ж/д билетов достигла 61% (ретейл), 55% (IT) и 51% (FMCG).

«Корпоративный спрос концентрируется либо в сегменте быстрых поездок, либо в более комфортных форматах на длинных маршрутах», — резюмирует Липатова.

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