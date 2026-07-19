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В России деловые поездки становятся длиннее, а регионы вытесняют Москву и Петербург

Средняя продолжительность командировки выросла до 6 дней
Shutterstock

Во II квартале 2026 года командировочная активность российских компаний сохранила стабильную динамику, показало исследование «Аэроклуб», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru». Спрос на авиабилеты для деловых поездок по России сократился на 15% год к году. При этом средняя продолжительность командировки выросла на 29% — с пяти до шести дней.

«Динамика деловой мобильности отражает состояние и приоритеты отдельных секторов экономики, — комментирует Юлия Липатова, управляющий директор «Аэроклуба». — Рост продолжительности поездки связан со стремлением получить большую отдачу от каждой командировки, объединяя больше встреч и переговоров».

Нефтегазовые компании сократили число перелетов на 40%, ритейл — на 18%. При этом добывающая промышленность нарастила объем командировок на 8%, FMCG — на 12%, IT-компании — на 13%.

Оптовая и розничная торговля вышла на первое место по объему перелетов (14%), опередив нефтегаз, чья доля снизилась с 19% до 14%. Добывающая промышленность сохранила третье место (13%, +8% к прошлому году). FMCG нарастила долю до 11%, IT — до 8%.

Москва сохранила лидерство (23% авиабилетов против 25% год назад, спрос -19%). Доля Петербурга — 10% (спрос -20%). Красноярск вышел на третье место (5%, +2%). Также в топ-10 вошли Иркутск, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Сочи (доля упала с 5% до 3% после возобновления работы аэропорта Краснодара), Краснодар и Уфа.

Рост концентрировался в промышленных центрах Сибири и Дальнего Востока: Бодайбо (+41%), Абакан (+16%), Хабаровск (+15%), Новый Уренгой (+12%), Саратов (+11%), Владивосток (+6%), Южно-Сахалинск (+5%).

Средняя стоимость билета экономкласса выросла на 6% до 17,2 тыс. рублей, бизнес-класса — на 18% до 87,2 тыс. рублей. Самый дорогой билет во II квартале — 434 тыс. рублей по маршруту Магадан — Москва — Петербург и обратно для представителя добывающей промышленности (15-дневная командировка).

Доля возвратов билетов выросла с 6,8% до 8,5% год к году.

«Бизнес оптимизирует количество поездок, но сохраняет личное присутствие там, где оно необходимо для решения производственных задач», — резюмирует Липатова.

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