20-летнюю россиянку задержали за передачу денег пенсионеров мошенникам

В Нижнем Новгороде задержали 20-летнюю девушку, которая «работала» курьером, доставляя деньги обманутых жителей мошенникам. В основном она забирала средства у пенсионеров, которые действовали по указке телефонных аферистов, передает sarinform.ru со ссылкой на данные областного ГУ МВД.

Как выяснили правоохранители, сама девушка приехала из Воронежа. По предварительным данным, она забирала деньги у пенсионеров, а после — отправляла их мошенникам. Полицейские поймали ее при попытке забрать 1 млн рублей у 72-летней жительницы Нижнего Новгорода.

Оказалось, что до этого девушка уже попадала под внимание полиции – в частности, ее подозревают в аналогичных преступлениях, совершенных в Татарстане, Краснодарском крае и Саратовской области. На данный момент известно, что общая сумма похищенных у обманутых россиян средств составляет минимум 2,3 млн рублей.

Правоохранители завели уголовное дело, подозреваемую заключили под стражу.

До этого в Москве 25-летний мужчина поверил мошенникам и отдал им сейф с деньгами и ювелирными украшениями, общий ущерб превысил 71 млн рублей. Все началось с того, что москвичу стали звонить неизвестные, которые представлялись якобы сотрудниками разных ведомств. Злоумышленники убедили мужчину провести им экскурсию по квартире по видеосвязи. Увидев сейф, аферисты заявили, что жертве нужно «задекларировать» ценности.

Позднее был задержан 26-летний курьер, однако злоумышленник уже успел передать ценности сообщникам.

Ранее школьница отдала мошенникам деньги и драгоценности после интернет-голосования.