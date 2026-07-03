Школьница отдала мошенникам деньги и драгоценности после интернет-голосования

Российская школьница передала мошенникам деньги и украшения родителей на сумму около 1,5 млн рублей после общения с незнакомцем в мессенджере. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным следствия, девушка познакомилась с молодым человеком, по его просьбе перешла по ссылке для «голосования», после чего ей позвонили аферисты и убедили, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломан, а на имя оформлена доверенность.

Неизвестные заставили школьницу собрать дома наличные и ювелирные изделия и передать их курьеру для «декларирования». Следуя указаниям, она передала ценности курьеру, который позже был задержан в Химках.

Подозреваемым оказался 19-летний молодой человек. Он успел сдать украшения в ломбард и перевести деньги организаторам схемы. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее подросток под влиянием аферистов проник в чужой дом, считая, что работает на спецслужбы.