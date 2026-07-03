Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Общество

Школьница отдала мошенникам деньги и драгоценности после интернет-голосования

В Подмосковье задержали курьера мошенников, забравшего драгоценности у школьницы

Российская школьница передала мошенникам деньги и украшения родителей на сумму около 1,5 млн рублей после общения с незнакомцем в мессенджере. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным следствия, девушка познакомилась с молодым человеком, по его просьбе перешла по ссылке для «голосования», после чего ей позвонили аферисты и убедили, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломан, а на имя оформлена доверенность.

Неизвестные заставили школьницу собрать дома наличные и ювелирные изделия и передать их курьеру для «декларирования». Следуя указаниям, она передала ценности курьеру, который позже был задержан в Химках.

Подозреваемым оказался 19-летний молодой человек. Он успел сдать украшения в ломбард и перевести деньги организаторам схемы. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее подросток под влиянием аферистов проник в чужой дом, считая, что работает на спецслужбы.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 3 июля. Схема с блокировкой СБП, скрытые расходы при покупке жилья и новая ИИ-профессия
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!