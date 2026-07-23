Москвич отдал курьеру мошенников сейф с 71 млн рублей

В Москве мужчина отдал мошенникам сейф с 71 млн рублей

В Москве 25-летний мужчина поверил мошенникам и отдал им сейф с десятками миллионов рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по столице.

Все началось с того, что москвичу стали звонить неизвестные, которые представлялись якобы сотрудниками разных ведомств. Злоумышленники убедили мужчину провести им экскурсию по квартире по видеосвязи. Увидев сейф, аферисты заявили, что жертве нужно «задекларировать» ценности.

Поддавшись на давление преступников, мужчина передал курьеру сейф с деньгами и валютой. Внутри также находились ювелирные украшения. Общий ущерб превысил 71 млн рублей.

Позже правоохранителям удалось задержать 26-летнего курьера, однако злоумышленник уже успел передать ценности сообщникам. Задержанный уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления два раза. Возбуждено уголовное дело, мужчину поместили под домашний арест.

Ранее сообщалось, что мошенники заставили москвича купить золотые слитки на 30 млн рублей и отдать курьеру.