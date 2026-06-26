Дачникам рассказали, как вырастить дыню на участке

Дачникам следует правильно ухаживать за дыней, чтобы вырастить ее на своем участке. Об этом aif.ru рассказал агроном Денис Терентьев.

По его словам, одним из главных приемов агротехники является прищипка, которая помогает направить силы растения на формирование и налив плодов.

«Чтобы стимулировать рост боковых побегов, иногда применяют прищипку после пятого листа. Затем из них выбирают несколько самых сильных, обычно три-четыре», — уточнил Терентьев.

Он отметил, что не каждый плод нужно обязательно резать по одной схеме. Данная формировка чаще нужна в теплице, при выращивании на опоре, под пленочным укрытием или в регионе с коротким летом, где важно ускорить развитие плодоносящих побегов, заключил эксперт.

Врач-гастроэнтеролог Людмила Соснина до этого говорила, что арбузы и дыни лучше покупать в период их естественного созревания, так как ранние плоды обычно выращены с помощью различных методов ускорения, включая обилие нитратных удобрений. В целом нитраты не опасны, но при сильном превышении установленных норм такие бахчевые могут быть опасны для здоровья.

Ранее агроном объяснил, нужно ли удалять цветки у томатов в июне.