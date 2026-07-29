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Врач объяснила, почему женщины часто пропускают инфаркт

Врач Алиева: женщины часто пропускают инфаркт из-за нехарактерных симптомов
Shutterstock

Многие женщины пропускают инфаркт, поскольку заболевание может начинаться у них не с боли в груди, а с дополнительных симптомов. Об этом RuNews24.ru рассказала кардиолог, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней №2 ИКМ Пироговского Университета Луиза Алиева.

По ее словам, вместо сильной боли в области груди у них могут возникать внезапная слабость, одышка, холодный пот, тошнота, головокружение, тревога. Иногда пациенты замечают нехватку воздуха и резкое ухудшение самочувствия, но не связывают это с сердцем. Врач отметила, что боль может возникать в руках, плече, спине, между лопатками, в шее, нижней челюсти или верхней части живота.

«Боль в челюсти особенно настораживает, если она возникла внезапно, не связана с зубами, усиливается при нагрузке или сопровождается одышкой, потом и слабостью. Тошнота и жжение в животе часто заставляют думать об отравлении. Но если к ним добавляются слабость, одышка, потливость или головокружение — нужно исключать инфаркт», — подчеркнула Алиева.

Эксперт добавила, что позднее распознавание инфаркта у женщин связано и с тем, что они недооценивают симптомы и откладывают визит к врачу.

Врач-кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Поскакалова до этого говорила, что инфаркт миокарда не всегда можно своевременно распознать из-за нехарактерных симптомов, которые наиболее часто встречаются у пожилых и людей с сахарным диабетом. Сигнализировать о приступе могут признаки, которым люди не всегда придают значение.

Ранее психиатр объяснила, почему панические атаки путают с проблемами с сердцем.

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