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Психиатр объяснила, почему панические атаки путают с проблемами с сердцем

Психиатр Касперович: панические атаки часто принимают за инфаркт
Syda Productions/Shutterstock/FOTODOM

Во время первой панической атаки человек часто убежден, что у него серьезная проблема с сердцем. Как отличить эти состояния, «Газете.Ru» рассказала «Газете.Ru» Мария Касперович, психиатр-нарколог.

Сходство симптомов с сердечными заболеваниями — причина того, что пациенты сначала попадают к кардиологу, проходят ЭКГ, УЗИ и только спустя месяцы оказываются у психиатра.

«Люди говорят: «Не может психика вызывать такую боль». На самом деле может. Во время атаки запускается древняя система экстренного реагирования. Только опасности нет, а мозг ведет себя так, словно жизнь под угрозой», — рассказывает Касперович.

В момент атаки нервная система активирует выброс гормонов стресса. Учащается сердцебиение, повышается давление, дыхание становится поверхностным. Симптомы ощущаются как тяжелое физическое заболевание.

«Самая частая ошибка — сказать человеку: «Успокойся, ты это придумал». Паническая атака не игра воображения. Все симптомы реальны. Просто причина — в нервной системе, а не в сердце», — подчеркивает врач.

Страх запускает опасный механизм: чем сильнее человек прислушивается к организму, тем больше замечает изменения. Это усиливает тревогу, а тревога — симптомы.

«Возникает замкнутый круг. Человек пугается сердцебиения, тревога растет, сердце бьется быстрее. Появляется ощущение, что состояние ухудшается», — поясняет Касперович.

После первого приступа многие живут в ожидании следующего. Избегают метро, торговых центров, самолетов — мест, где однажды почувствовали себя плохо.

«Человек перестраивает жизнь вокруг страха повторения приступа. Тревожное расстройство начинает ограничивать повседневную активность», — говорит врач.

Но если боль в груди возникла впервые — особенно у людей с факторами риска — самостоятельно ставить диагноз нельзя. «Сначала необходимо исключить опасные состояния. Только после этого можно говорить о психогенной природе приступов», — подчеркивает Касперович.

Панические атаки успешно лечатся. «Самое опасное не сама атака, а годы жизни в страхе перед следующей. Многие обращаются поздно, потому что ищут болезнь сердца там, где давно пора лечить тревожное расстройство», — отмечает специалист.

«Когда человеку говорят: «Ваше сердце здорово», он часто испытывает не облегчение, а растерянность. Потому что он действительно чувствовал, что умирает. Если сердце здорово — это не значит, что проблема выдумана. Это значит, что помощь нужно искать у психиатра», — заключает Касперович.

Ранее была названа причина, почему панические атаки стали массовым явлением.

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