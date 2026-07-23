Врач предупредила россиян о нетипичных симптомах инфаркта

Инфаркт миокарда не всегда можно своевременно распознать из-за нехарактерных симптомов, которые наиболее часто встречаются у пожилых и людей с сахарным диабетом. Сигнализировать о приступе могут признаки, которым люди не всегда придают значение, предупредила в беседе с RT врач-кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Поскакалова.

Если обычно инфаркт проявляется в виде жгучей давящей боли за грудиной, которая отдает в левую руку, шею, челюсть или под лопатку, то при нетипичном проявлении человек может чувствовать боль в другой части грудной клетки, животе или спине. Среди других нетипичных симптомов врач выделила такие, как одышка, холодный липкий пот, тошнота и рвота, и ощущения перебоев сердца. В некоторых случаях приступ вообще может протекать без симптомов, подчеркнула кардиолог.

Она призвала насторожиться, если подобные симптомы сохраняются на протяжении 20 и более минут.

«В этом случае необходимо как можно скорее вызвать скорую медицинскую помощь для оценки ЭКГ — это значительно повышает шансы на благополучный исход», — пояснила Поскакалова.

Говоря о методах профилактики, специалист подчеркнула, что критически важным шагом является отказ от курения, в том числе вейпов и прочих систем нагревания табака. Также следует правильно питаться, заниматься спортом и соблюдать режим сна.

Чтобы вовремя выявить проблемы с сердечно-сосудистой системой следует регулярно контролировать артериальное давление и проходить медосмотры, подчеркнула врач. В том числе она посоветовала сдавать кровь на холестерин, глюкозу, делать ЭКГ, после 40 лет — проходить УЗИ артерий шеи для выявления атеросклеротических изменений в сосудах.

До этого врач-терапевт Максим Рыков предупредил, что, если человек зевает десятки раз в час, даже будучи выспавшимся и не испытывая скуки, это повод для беспокойства — в первую очередь это может указывать на проблемы с сердцем. Он пояснил, что избыточная зевота может быть предвестником инфаркта миокарда, потому что при нарушении кровоснабжения раздражается блуждающий нерв, и организм рефлекторно пытается захватить больше кислорода.

Кардиолог ранее назвала способы снизить риск инфаркта.